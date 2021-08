Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen/Schwelm - Versuchter Trickbetrug

Hattingen/Schwelm (ots)

Am 06.08. gegen 13:45 Uhr erhielt eine 92-jährige Hattingerin einen Anruf einer falschen Polizeibeamtin. Diese teilte ihr mit, ihr Enkel habe einen Verkehrsunfall verschuldet, bei dem ein Mensch getötet und ein weiterer schwer verletzt wurde. Es sei nun eine Kaution in Höhe von mindestens 25.000 Euro nötig, um eine Inhaftierung des Enkels zu verhindern. Emotional sehr aufgewühlt verwies die Seniorin die Anruferin auf ihren Sohn und gab ihr die entsprechende Telefonnummer. Die falsche Polizistin meldete sich daraufhin bei dem 66-jährigen Schwelmer und seiner Frau (59) und erzählte die Geschichte erneut. Die Eheleute waren zunächst ebenfalls erschrocken, erhielten dann jedoch den Eindruck, dass es sich um einen Betrugsversuch handeln könnte. Zum Schein gingen sie auf die Forderungen ein, informierten parallel aber die Polizei. Am vereinbarten Übergabeort, in dessen Nähe zivile Polizeibeamte postiert waren, erschienen die Täter dann jedoch nicht. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.

