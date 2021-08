Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Einbruch in Reihenhaus

Schwelm (ots)

Am 08.08. in der Zeit zwischen 12 und 15 Uhr, drangen unbekannte Täter durch eine Kellertür gewaltsam in ein Reihenhaus im Pommernweg ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld, Sparbücher und Schmuck. Anschließend verließen sie die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell