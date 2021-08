Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Zeugen melden Trunkenheitsfahrt

Hattingen (ots)

Am 08.08. gegen 21 Uhr meldeten Zeugen einen betrunkenen Pkw-Fahrer, der in einer Tankstelle an der Martin-Luther-Straße Alkohol gekauft habe und nun weiterfahren wollte. Polizeibeamte trafen den 45-jährigen Hattinger in seinem Pkw Opel auf dem Tankstellengelände an, wo er durch die beiden Zeugen (w, 43J. und m, 66J., beide aus Hattingen) an der Weiterfahrt gehindert wurde. Ein Vortest ergab einen Wert von über 2 Promille. Daraufhin wurde dem 45-Jährigen auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein und sein Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

