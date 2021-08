Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Fahrradfahrerin nach Sturz leicht verletzt

Ennepetal (ots)

Am Freitag, den 06.08.2021, gegen 13:45 Uhr, befährt eine 15-jährige Ennepetalerin mit ihrem Fahrrad die Wuppermannstraße in Fahrtrichtung Kölner Straße. In Höhe der Hausnummer 27 öffnet ein 45-jähriger Ennepetaler die Fahrertür seines zuvor eingeparkten VW Touran, um auszusteigen. Hierbei übersieht er die herannahende Fahrradfahrerin woraufhin es zur Kollision zwischen ihr und der Autotür kommt. Die Jugendliche stürzt auf die Fahrbahn und zieht sich leichte Verletzungen zu. Sie wird durch den Rettungsdienst einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. Es entsteht geringer Sachschaden.

