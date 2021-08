Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Unter Drogeneinfluss am Steuer

Hattingen (ots)

Am 05.08. gegen 00:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Martin-Luther-Straße einen 33-jährigen Essener in einem Pkw Seat. Im Verlauf der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Essener unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Vortest verlief positiv. Daraufhin wurde dem Essener eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Weiterhin stellte sich heraus, dass der 33-Jährige keinen Führerschein hatte. Hierzu fertigten die Polizeibeamten eine gesonderte Strafanzeige.

