POL-EL: Nordhorn - Mercedes beschädigt

Nordhorn (ots)

Am Sonntag kam es zwischen 13.15 und 18.10 Uhr auf dem Parkplatz des Tierparks Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein schwarzer Mercedes Combi, der auf dem vorderen, geschotterten Bereich des Parkplatzes abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug im Bereich an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Nordhorn unter der Telefonnummer 05921-3090 in Verbindung zu setzten.

