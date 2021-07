Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - Zeugen gesucht

Aschendorf (ots)

Am Freitag kam es auf der Emdener Straße in Aschendorf zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein 13-Jähirger war gegen 7.50 Uhr auf seinem Fahrrad in Richtung Papenburg unterwegs. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem bislang unbekanntem Kind und einer Frau, die den Radweg mit ihren Fahrrädern in entgegengesetzter Richtung befuhren. Das Fahrrad des 13-Jährigen wurde beschädigt. Die Frau sowie das Kind setzten ihre Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sie bzw. weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

