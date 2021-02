Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.02.2021 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Am Freitagnachmittag rückten Einsatzkräfte zu einem Brand in Billigheim-Waldmühlbach aus. Gegen 15.45 Uhr wurde das Feuer in einer Wohnung in der Dorfstraße entdeckt und gemeldet. Scheinbar brach das Feuer in einem Zimmer aus. Kurz nach dem Eintreffen der Feuerwehr und dem Beginn der Löschmaßnahmen war der Brand schnell unter Kontrolle. Durch das Feuer wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 80.000 Euro. Die Brandentwicklung ging vermutlich von einem Kaminofen aus. Das Polizeirevier Mosbach hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell