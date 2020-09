Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1283) Einbruch in Baustellen - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Am vergangenen Wochenende (11. - 14.09.2020) brachen Unbekannte in zwei Baustellen in Stein und Kornburg ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Am Montag (14.09.2020) wurde von Arbeitern bemerkt, dass bei einem Neubau in der Wörnitzstraße in Stein eine versperrte Tür aufgebrochen und mit einer Metallkette gesichertes Werkzeug entwendet worden war. Zudem wurde ein bereits montiertes Waschbecken mit Armatur und Abfluss abgebaut und ebenfalls entwendet. Der entstandene Schaden summiert sich auf etwa 8000 Euro.

Auch in Kornburg waren unbekannte Einbrecher an einem Rohbau "Am Bruckberg" zugange. Hier brachen sie ein Vorhängeschloss einer Baustellentür auf und entwendeten eine neuwertige Putzmaschine mit Zubehör im Wert von etwa 10.000 Euro.

In beiden Fällen konnten die Einbrecher unerkannt flüchten. Die Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden. / Rainer Seebauer

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell