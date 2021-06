Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrskontrollen über Fronleichnam

Aachen/StädteRegion (ots)

Am 02.06.2021 und am 03.06.2021 im Zeitraum zwischen 18 und 2 Uhr kontrollierte der Aachener Verkehrsdienst in der gesamten StädteRegion.

Am Mittwochabend (02.06.2021) erhoben die Beamten in der StädteRegion insgesamt 14 Verwarnungsgelder unter anderem wegen Missachtung der Gurtpflicht. Sie leiteten darüber hinaus zwei Bußgeldverfahren wegen Missachtung einer roten Ampel und das widerrechtliche Befahren einer Umweltzone ein. Weiterhin kontrollierten die Polizisten auf der Alexanderstraße in Aachen zwei E-Scooter-Fahrer. Aufgrund eines positiven Alkoholtests entnahm ein Arzt den beiden auf der Wache eine Blutprobe. Die Beamten leiteten entsprechende Strafverfahren ein. Das Ergebnis der Fahrzeugkontrollen auf dem Reichsweg in Aachen, der Eschweiler Straße in Würselen und der Europastraße in Stolberg waren drei positive Drogenvortests. Den Fahrzeugführern entnahm ein Arzt Blutproben auf der Wache. Die Beamten leiteten entsprechende Verfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss ein.

Am Donnerstagabend (03.06.2021) erhoben die Polizisten in der StädteRegion insgesamt 12 Verwarnungsgelder unter anderem wegen Missachtung der Gurtpflicht, parken auf Gehwegen/Busspur, Befahren einer Fußgängerzone. Weiterhin leiteten sie ein Bußgeldverfahren ein, weil ein Fahrzeugführer kein geeignetes Rückhaltesystem für Kinder installiert hatte. Bei Kontrollen in Würselen und Eschweiler passte das amtliche Kennzeichen nicht zum Fahrzeug. Aus diesem Grund leiteten die Beamten zwei Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauch und Urkundenfälschung ein. Ein weiterer Autofahrer fuhr in Eschweiler auf der Dürener Straße unter Alkoholeinfluss. Nach einem positiven Alkoholtest entnahm ihm ein Arzt auf der Wache eine Blutprobe. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren ein.

Am 03.06.2021 zwischen 7 und 16 Uhr kontrollierte der Verkehrsdienst ebenfalls in der Eifel. Bei der Überwachung des Streckenverbotes auf der L128 mussten zehn Motorradfahrer ein Verwarnungsgeld zahlen. Bei Geschwindigkeitsmessungen auf der Hahner Straße wurden 388 Fahrzeuge gemessen. 53 Fahrzeugführer kamen mit einem Verwarnungsgeld davon. Gegen zwei Motorradfahrer und 20 Autofahrer leiteten die Beamten Bußgeldverfahren ein. Tageshöchstwert war ein Pkw-Führer mit 117 km/h bei erlaubten 70 km/h. Neben dem Bußgeld erwartet ihn zusätzlich ein Fahrverbot. (fp)

