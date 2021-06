Polizei Aachen

POL-AC: Polizei sucht Zeugen nach Brandstiftung

Aachen (ots)

Bislang unbekannte Täter zündeten am heutigen Morgen (02.06.2021) gegen 4.30 Uhr Sperrmüll an, der auf dem Gehweg vor einem Mehrfamilienhaus in der Turpinstraße abgestellt war. Ein Zeuge bemerkte dies und informierte Polizei und Feuerwehr. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Durch das Feuer wurden die Hausfassade und ein Fenster im Obergeschoss beschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/9577-31101 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden. (fp)

