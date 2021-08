Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld - Polizei sichert verwahrloste Hunde

Breckerfeld (ots)

Am 05.08. gegen 03:30 Uhr meldete ein Zeuge zwei bellende Hunde in einer verlassenen Wohnung in der Schmiedestraße. Polizeibeamte fanden beide Hunde vor, der eine war im Garten, der andere im Haus eingesperrt. Die Beamten verschafften sich Zugang zu den Tieren, die beide augenscheinlich über längere Zeit nicht versorgt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen sind die Besitzer der Hunde bereits Ende Juli umgezogen und haben die Hunde vor Ort zurückgelassen. Beide Hunde wurden dem Tierheim übergeben, gegen die Besitzer fertigten die Polizisten eine Strafanzeige.

