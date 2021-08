Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Unfall auf Asbecker Straße

Gevelsberg (ots)

Am 03.08. gegen 18:40 Uhr befuhr ein 30-jähriger Gevelsberger mit seinem Pkw Fiat die Asbecker Straße. Aus ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den Grünstreifen. Er verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches über die Gegenfahrbahn schleuderte und links neben der Fahrbahn an einem Baum zum Stehen kam. Der Unfallverursacher wurde von der eingesetzten Feuerwehr aus seinem Pkw befreit und schwer verletzt vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Aufgrund von Hinweisen wurde die Entnahme eine Blutprobe angeordnet, seinen Führerschein stellten Polizeibeamte sicher. Der Pkw wurde abgeschleppt.

