Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Seniorin an Geldautomat ausgeraubt

Sprockhövel (ots)

Am 31.07. gegen 10:45 Uhr beabsichtigte eine 83-jährige Sprockhövelerin, an einem Geldautomaten in der Mühlenstraße Geld abzuheben. Nachdem sie ihre Pin eingegeben hatte, traten zwei Männer an sie heran. Der eine sprach sie an und verdeckte ihre Sicht auf den Automaten mit einer Zeitung. Währenddessen veranlasste der andere eine Auszahlung in vierstelliger Höhe vom Konto der Sprockhövelerin. Anschließend flüchteten beide Täter in Richtung Hauptstraße. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: 1) dunkle Haare, 20-25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank; 2) dunkle Haare, 20-25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, korpulent. Hinweise erbittet die Polizei unter 02324-9166-6000.

