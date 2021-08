Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Einbruchsversuch

Herdecke (ots)

In dem Zeitraum vom 31.07. bis zum 02.08. versuchte ein unbekannter Täter, mit einem Nachschlüssel in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Zeppelinstraße einzudringen. Die Tür ließ sich nicht öffnen, allerdings brach der Schlüssel im Schloss ab. Der Täter verließ die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

