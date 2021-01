Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Diebstahl von Fahrzeugteilen

Täter entwenden Katalysator

Straelen (ots)

Unbekannte Täter haben sich zwischen Samstag und Dienstag (12. Januar 2021) an einer Mercedes A-Klasse zu schaffen gemacht, die aufgrund eines Unfallschadens auf einem Betriebsgelände an der Zeppelinstraße abgestellt war. Die Diebe bauten den Katalysator des Fahrzeugs ab und entwendeten diesen. Dabei richteten sie auch weiteren Sachschaden an dem Wagen an. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



