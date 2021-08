Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Kellereinbruch

Wetter (ots)

In der Zeit vom 03.08., 11:00 Uhr bis zum 04.08., 06:00 Uhr, drangen unbekannte Täter durch ein Fenster in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Varneystraße ein. Dort durchsuchten sie die Kellerräume. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Die Täter verließen die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell