Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Zeuge meldet Reifendieb

Sprockhövel (ots)

Am 07.08. gegen 20:00 Uhr hielt ein unbekannter Tatverdächtiger vor einem Reifenhandel in der Hauptstraße und lud mehrere Reifen in seinen Pkw. Ein 56-jähriger Anwohner sprach den Mann an und versuchte, ihn am Verlassen der Örtlichkeit zu hindern. Dieser touchierte ihn jedoch beim Anfahren mit dem Pkw, sodass er ausweichen musste. Der Täter flüchtete in dem grauen Pkw Ford in Richtung Schwimmbad. Der Zeuge verständigte leicht verletzt die Polizei. Gegen den Tatverdächtigen wurden Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell