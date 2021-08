Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Betrunken gegen Hauswand gefahren

Wetter (ots)

Am 09.08. gegen 20:45 Uhr meldeten Zeugen eine Unfallflucht in der Osterfeldstraße. Ein Mann sei mit seinem Pkw rückwärts gegen eine Hausecke gefahren und habe sich trotz geplatzter Heckscheibe anschließend vom Unfallort entfernt. Im Rahmen der Unfallaufnahme trafen Polizeibeamte den flüchtigen Unfallfahrer (44) an seiner Anschrift in Wetter an. Nach einem positiven Alko-Test verbrachten sie ihn zur Blutprobenentnahme zur Polizeiwache. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

