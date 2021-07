Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Gölenkamp - Junger Mann nach Unfall im Krankenhaus

Gölenkamp (ots)

Am Montagmittag ist es auf der Vechtetalstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 22-jähriger Mann wurde dabei schwer verletzt. Er war gegen 12.45 Uhr mit seinem Toyota in Richtung Neuenhaus unterwegs, als er im Rahmen eines Überholmanövers in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto verlor. Der Kleinwagen geriet auf den linken Grünstreifen, schleuderte zurück auf die Fahrbahn, überschlug sich mehrfach und blieb abseits der Straße auf einer Wiese liegen. Der Fahrer wurde schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die Polizei ermittelt.

