Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrskontrollen der Polizei Trier im Rahmen des "Trier-Tages"

Trier (ots)

Am Dienstag, dem 23.02.2021, wurden durch die Polizei Trier Verkehrskontrollen im Rahmen des sog. "Trier-Tages" durchgeführt. Unterstützt wurde sie durch Kräfte der Bereitschaftspolizei Wittlich. In der Hornstraße und Franz-Georg-Straße fanden allgemeine Verkehrskontrollen statt. Insgesamt 9 Fahrzeugführer erhielten eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige, die während der Fahrt verbotswidrig ein Mobiltelefon benutzten. 8 Verkehrsteilnehmer, die den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten, wurden verwarnt - im Fahrzeug eines weiteren Verkehrsteilnehmers fehlte das Warndreieck, das er mittels eines Mängelberichts bei der nächsten Polizeidienststelle nachzuweisen hat. Ein Kleinkraftradfahrer erhielt eine Strafanzeige, weil er im öffentlichen Straßenverkehr ohne erforderliche Fahrerlaubnis fuhr. Ein weiterer Pkw-Fahrer führte sein Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr, obwohl er lediglich im Besitz einer moldawischen Fahrerlaubnis war und sich seit 6 Jahren ununterbrochen in Deutschland aufhält. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne erforderliche Fahrererlaubnis eingeleitet. Eine weitere Strafanzeige erhielt der Führer eines E-Scooters, der hierfür keine erforderliche Kfz-Haftpflicht nachweisen konnte. Bei Fußstreifen in der Fußgängerzone wurden 6 Fahrradfahrer gebührenpflichtig warnt, die dort verbotswidrig fuhren. Ebenso wurden gegen 5 Personen Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen ausgesprochen, die die Abstandsregeln nicht eingehalten und sich teilweise mit Alkohol und ohne Masken neben dem Heuschreckbrunnen in der Stresemannstraße an einer Bank versammelt hatten.

Die "Trier-Tage" finden wöchentlich an wechselnden Tagen im gesamten Stadtgebiet zur Verbesserung der allgemeinen Verkehrsmoral und an anerkannten Unfallhäufungsstellen statt.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell