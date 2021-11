Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Fenster beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Unbekannte Täter haben am Sonntagabend gegen 19:30 Uhr einen geschlossenen Rollladen eines Wohnhauses in der Anna-Reich-Straße mit faustgroßen Steinen beworfen. Der Rollladen wurde dadurch an mehreren Stellen durchbrochen und die dahinterliegende Fensterscheibe beschädigt. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 20405-0, entgegen.

