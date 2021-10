Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Reh ausgewichen, Kontrolle verloren; Soltau: Trickdieb bestiehlt 88-Jährigen; Wesseloh: Reifen zerstochen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 13.10.2021 Nr. 1

13.10 / Reh ausgewichen, Kontrolle verloren

Schneverdingen: Eine 24jährige Autofahrerin wurde in der Nacht zu Mittwoch, gegen 00.15 Uhr bei einem Unfall auf der B3, zwischen Heber und Scharrl verletzt. Die Walsroderin wich einem Stück Rehwild aus, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Pkw geriet in den Graben und kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Die junge Frau konnte das Fahrzeug nicht eigenständig verlassen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie schien nur leicht verletzt und kam zur Beobachtung über Nacht in ein Krankenhaus.

11.10 / Trickdieb bestiehlt 88-Jährigen

Soltau: Ein 88jähriger Soltauer wurde am Montagmittag, gegen 11.30 Uhr auf dem Parkplatz zwischen Lidl und Rossmann Opfer eines männlichen Trickdiebes. Der Unbekannte fragte das Opfer, ob es ihm zwei Euro wechseln könne. Während der Unbedarfte in der Geldbörse nachsah, gelang es dem Täter, unbemerkt 250 Euro zu entnehmen. Der Diebstahl wurde erst später bemerkt. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich bei der Polizei in Soltau unter 05191/93800 zu melden.

12.10 / Reifen zerstochen

Wesseloh: In der Zeit zwischen Montag, 09.00 Uhr und Dienstag, 16.30 Uhr zerstachen Unbekannte alle vier Reifen eines Pkw, der am Schulberg in Wesseloh abgestellt war. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500.

