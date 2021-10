Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Buchholz: Einbruch in Betrieb; Soltau: Randalierer unterwegs; Neuenkirchen: Polizei und Feuerwehr suchen Unfallflüchtigen

Heidekreis

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 11.10.2021

10.10 / Einbruch in Betrieb

Buchholz: In der Nacht zu Sonntag drangen Unbekannte über ein gekipptes Fenster in einen Betrieb an der Straße "An der Autobahn" ein und entwendeten aus einem Büro Bargeld und einen Lautsprecher. Außerdem öffneten sie auf dem Hof diverse Hallen und entnahmen zwei Reifensätze mit hochwertigen Alufelgen. Der Schaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

10.10 / Randalierer unterwegs

Soltau: Unbekannte beschädigten in der Nacht zu Sonntag an der Wiesenstraße die Außenspiegel zweier Pkw der Marken Audi und Nissan und stießen einen Kleidercontainer um. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

10.10 / Polizei und Feuerwehr suchen Unfallflüchtigen

Neuenkirchen: Auf der Teweler Straße in Richtung Grauen kam es in der Nacht zu Sonntag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw nach links von der Fahrbahn abkam und in einen Zaun fuhr. Der Unfallverursacher flüchtete zu Fuß in die Dunkelheit. Aufgrund der Unfallspuren musste angenommen werden, dass sich der Flüchtende erheblich verletzt hatte. Aus diesem Grund suchten Polizei und Feuerwehr die Grundstücke ab und forderten einen Hubschrauber zur Unterstützung an. Weitergehende Ermittlungen führten am frühen Morgen zum Aufenthaltsort des vermeintlichen Fahrers. Der Heranwachsende führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1,06 Promille. Die Beamten ließen zwei Blutproben entnehmen und leiteten Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein.

