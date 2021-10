Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Langeloh/Bremen: Nachtrag zu Verkehrsunfall vom 14.09.21 - Bus kollidiert mit Pkw: Ein weiterer Beteiligter verstorben

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 08.10.2021 Nr. 1

08.10 / Nachtrag zu Verkehrsunfall vom 14.09.21 - Bus kollidiert mit Pkw: Ein weiterer Beteiligter verstorben

Langeloh/Bremen: Der 79jährige Fahrer des verursachenden Fahrzeugs verstarb am Donnerstagabend in einem Krankenhaus in Bremen. Am Dienstag, 14.09.2021 kam es nach einem Vorfahrtsverstoß bei Langeloh zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus, bei dem eine Person tödlich und fünf weitere Beteiligte schwer verletzt wurden (wir berichten). Das verursachende Fahrzeug war mit fünf Personen aus Hamburg besetzt: ein älteres Ehepaar, beide 79 Jahre alt, sowie einer Kleinfamilie (Vater 31 Jahre, Mutter 26 Jahre und Kleinkind 2 Jahre alt). Die 79jährige Frau verstarb noch am Unfallort. Alle weiteren Insassen sowie der 75jährige Fahrer des Linienbusses wurden in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell