Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis

A7: Diesel aus Lkw-Tanks abgezapft

Heidekreis (ots)

08.10.2021

07.10 / Diesel aus Lkw-Tanks abgezapft

Heidekreis / A7: Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Donnerstag auf zwei Parkplätzen entlang der A7 im Heidekreis aus jeweils einem Lkw Dieselkraftstoff. Betroffen waren die Parkplätze Steinbach und Lüneburger Heide Ost. Insgesamt erbeuteten die Täter 850 Liter Kraftstoff im Wert von rund 1.300 Euro. An den Inhalt der Tanks gelangten sie durch Aufstechen der Schlösser. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Bad Fallingbostel unter 05161/9720 entgegen.

