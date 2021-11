Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Vorfahrt nicht beachtet

Ludwigsburg (ots)

Beim Rechtsabbiegen von der Feldbergstraße in die Spitzholzstraße hat der 20-jährige Fahrer eines Opel am Montagabend gegen 19:10 Uhr die Vorfahrt eines 63-Jährigen nicht beachtet, der mit seinem VW auf der Spitzholzstraße unterwegs war. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Opel abgewiesen und stieß gegen ein Garagentor. Durch auslösende Airbags wurde er leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Versorgung in ein Krankenhaus. An den Autos entstand Sachschaden von etwa 12.000 Euro. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

