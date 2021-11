Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mundelsheim: Obstautomat beschädigt

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Montag haben unbekannte Täter versucht, mit einem Hebelwerkzeug den Münzbehälter des Obstautomaten an der Obsthalle Mundelsheim aufzubrechen. Dies misslang, jedoch entstand an dem Automaten ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Der Polizeiposten Großbottwar bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel: 07148 1625-0 zu melden.

