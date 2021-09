Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Kollision mit Bagger

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 52 Jahre alter Autofahrer in Ahaus am Donnerstag zugezogen. Der Gronauer befuhr gegen 11.15 Uhr den Schumacherring aus Richtung Heeker Straße kommend in Richtung Schorlemerstraße, als aus der Boschstraße ein Bagger eines 21-Jährigen kreuzte. Der Ahauser wollte mit seinem Arbeitsgerät von der Boschstraße auf den Schumacherring ebenfalls in Richtung Schorlemerstraße abbiegen. Die Fahrzeuge kollidierten. Ein Lkw auf der Linksabbiegespur des Schumacherrings hatte die Sicht auf den fließenden Verkehr behindert. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am dem Auto wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Der Bagger blieb augenscheinlich unbeschädigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell