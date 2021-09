Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Kleiner Fehler

Große Wirkung

Schöppingen (ots)

Schwere Verletzungen hat ein 70-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Schöppingen erlitten. Der Rennradfahrer aus Ahaus fuhr hinter einem 46-jährigen Sportkollegen aus Gronau her und touchierte dabei dessen Hinterrad. Der Ahauser stürzte dadurch in den Straßengraben. Zu dem Geschehen kam es am Mittwoch um 18.20 Uhr auf der Kreisstraße 61. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell