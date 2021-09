Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Raserei in Gronau

Zeugen gesucht

Gronau (ots)

Durch Gronau seien am Mittwochabend zwei hochmotorisierte Autos gerast, meldete ein Zeuge der Polizei. Mutmaßlich haben sich die Fahrer ein illegales Rennen geliefert. Die Meldung ging gegen 21.00 Uhr ein: Ein Mercedes sowie ein BMW seien zunächst auf der Hermann-Ehlers-Straße und dann auf der Ochtruper Straße mit hoher Geschwindigkeit und geräuschvoll unterwegs gewesen. Die Fahrer hätten Straßenmarkierungen missachtet und vor roten Ampeln ihre Motoren aufheulen lassen. Nach dem Phasenwechsel auf Grün sei die rasante und rücksichtslose Fahrt fortgesetzt worden, auch über Abbiegespuren des Gegenverkehrs. Zwei in Gronau lebende Männer konnte die Polizei in diesem Zusammenhang anhalten, einen 22- sowie einen 34-Jährigen. Beide bestreiten die Geschehnisse. Die Fahrzeuge und die Mobiltelefone sowie die Führerscheine der Tatverdächtigen stellten die Beamten sicher. Die Polizei bittet Zeugen sowie mögliche Geschädigte, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260 aufzunehmen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell