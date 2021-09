Polizei Düren

POL-DN: Kettenreaktion mit schweren Folgen

Kreuzau (ots)

Am Donnerstag konnte ein Autofahrer einem Senior und seinen Hunden nicht mehr ausweichen und kollidierte mit einem Vierbeiner.

Gegen 06:30 Uhr befuhr ein 68 Jahre alter Mann aus Euskirchen mit seinem Seat die L 249 aus Richtung Drove kommend in Richtung Kreuzau. In Höhe des Ziegelfeld überquerte zeitgleich ein 68-jähriger Kreuzauer zu Fuß mit seinen drei angeleinten Hunden die Fahrbahn. Trotz Ausweichmanövers wurde einer der Hunde vom Autofahrer erfasst. Durch die Kollision riss der angeleinte Vierbeiner seinen Besitzer zu Boden. Den Angaben des Fahrzeugführers und eines Zeugen zufolge waren der Hundebesitzer und seine Tiere angesichts der Uhrzeit aufgrund seiner dunklen Bekleidung und fehlender Reflektoren an der Leine bzw. Halsbänder erst spät zu erkennen.

Der Rentner zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde von einem RTW ins Krankenhaus befördert, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Hunde wurden nach Hause in die Obhut der Ehefrau des Verletzten verbracht. Der Euskirchener verfügte nach Unfallaufnahme weiterhin über sein noch fahrbereites Fahrzeug. Es entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell