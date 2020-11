Polizei Münster

POL-MS: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall auf Wolbecker Straße

MünsterMünster (ots)

Zwei Leichtverletzte und rund 5000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagabend (2.11.) an der Kreuzung Hansaring/Wolbecker Straße. Gegen kurz vor Neun hatte ein 31-jähriger PKW beabsichtigt von der Wolbecker Straße nach links in den Hansaring abzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Wagen eines 22-Jährigen und es kam zur Kollision. Bei dem Unfall verletzten sich der 22-Jährige und seine 46-jährige Beifahrerin leicht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

