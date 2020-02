Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Contwig (ots)

Am 25.02.2020 zwischen 18:10 Uhr und 18:40 Uhr wurde ein grauer Renault Megane Scenic, der auf dem Parkplatz des Wasgau-Marktes in der Pirmasenser Straße abgestellt war, von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Dabei entstand im vorderen linken Bereich ein Streifschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR. Der unbekannte Verursacher flüchtete. Nach ihm fahndet die Polizei.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de).

