Polizei Düren

POL-DN: Hundebesitzerin attakiert - Zeugen gesucht

Düren (ots)

Am Donnerstag endete eine Begegnung zweier Gassigeher in Beleidigungen, Drohungen und Schlägen mit der Leine.

Gegen 14:00 Uhr war eine 53-Jährige aus Düren mit ihrem Hund am Echtzer See spazieren. Ihr kam zunächst ein nicht angeleinter Hund entgegen, dann die augenscheinliche Halterin. Als sich die Hunde anbellten fing die Tatverdächtige plötzlich an zu schreien und beleidigte die Dürenerin lautstark. Als die Tatverdächtige schließlich damit drohte, den Hund der Geschädigten umzubringen, versuchte die 53-Jährige mit ihrem Hund weg zu laufen. Der noch unbekannten Personen gelang es jedoch, ihr Opfer mit der Leine zu schlagen. Die Verletzte flüchtete zur Straße. Die Angreiferin entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Dürenerin begibt sich selbständig zum Arzt.

Die Täterin ist circa 60 Jahre alt und 150 cm groß, hat schmale Beine, kurze rötlich braune Haare, ist von dicklicher Statur und war bekleidet mit Capri Leggins und einem Petrol gemusterten Shirt. Sie führte zwei Hunde mit sich, ähnlich weißen Labradoren.

Zeugen, die Hinweise zur unbekannten Hundebesitzerin oder zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

