POL-OG: Schutterwald, A5 - Graffiti an Brückenpfeiler, Hinweise erbeten

Offenburg (ots) - Am Samstag kurz nach 19.00 Uhr kam es in der Ohlsbacher Hauptstraße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit einer Fußgängerin die hierbei schwer verletzt wurde. Ein 18-jähriger Pkw-Führer hatte die querende Passantin wohl übersehen und mit seinem Pkw erfasst, wodurch diese in der Folge auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Die 60-zigjährige Fußgängerin wurde mit schweren Verletzungen in eine ...

