Polizei Hagen

POL-HA: Roller in LKW geladen - Mann stellt Diebe zur Rede

Hagen-Eckesey (ots)

Am Dienstag, 08.02.2022, wollte ein 61-Jähriger in der Eckeseyer Straße gegen 22:30 Uhr lediglich kurz Zigaretten kaufen. Als er an der Einfahrt seines Wohnhauses vorbei ging, stutzte er. In einem weißen Transporter sah er den hinteren Teil seines über 3.000 Euro teuren Piaggio-Rollers herausragen. Zwei unbekannte Männer waren dabei, diesen weiter auf die Ladefläche zu heben. Der 61-Jährige sprach die Diebe an. Diese entgegneten ihm in gebrochenem Deutsch, dass jemand ihnen gesagt habe, dass sie den Roller mitnehmen sollen. Der Zeuge beschrieb den Akzent als osteuropäisch. Einer der Männer war 40 bis 50 Jahre alt, rundlich und ca. 1,75 m groß. Er trug eine Wollmütze und eine Winterjacke. Der zweite Dieb war 25 bis 30 Jahre alt und ca. 1,80 m groß. Er trug eine Kappe. Als der Hagener die zwei Unbekannten dazu aufforderte, den Roller in Ruhe zu lassen, schoben diese ihn wieder auf die Straße und fuhren davon. Es handelte sich bei dem Fahrzeug um einen großen, weißen Kastenwagen. Auf ihm lösten sich überall alte, abblätternde Werbedrucke. Das Wort "tanken" konnte durch den 61-Jährigen gelesen werden. Die Polizei nimmt Hinweise zu den Dieben oder dem Fahrzeug unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell