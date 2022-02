Polizei Hagen

POL-HA: Frau bricht in Wohnung des Ex-Freundes ein

Hagen-Haspe (ots)

Dienstagnachmittag (08.02.2022) brach eine 33-Jährige in die Wohnung ihres Ex-Freundes in Haspe ein. Nachdem der Mann die Tür auch nach mehrfachem Klingeln nicht öffnen wollte, kletterte die Hagenerin über seinen Balkon, um in das Zuhause des Hageners zu gelangen. Sie drückte gewaltsam eine Balkontür auf, die sich zu diesem Zeitpunkt in Kippstellung befand. Hierdurch wurde der Schließmechanismus der Tür beschädigt. Die 33-Jährige gab später gegenüber der Polizei an, dass ihr Ex-Partner sie im weiteren Verlauf zu Boden drückte. Anschließend verließ sie die Wohnung. Polizeibeamte sprachen ein Rückkehrverbot gegen die Hagenerin aus und fertigten eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch sowie Sachbeschädigung. (arn)

