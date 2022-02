Polizei Hagen

POL-HA: 17-Jährige demoliert Fahrzeug, weil sie "Bock" darauf hatte

Hagen-Eilpe (ots)

In der Hasselstraße beobachtete ein 39-Jähriger am Montagabend (07.02.2022), wie eine 17-Jährige einen Lkw demolierte. Gegen 21 Uhr wurde der Mann Zeuge, wie die Hagenerin, die in Begleitung von zwei weiteren Jugendlichen war, die rechte Seitenscheibe sowie den linken Seitenspiegel absichtlich einschlug. Sie riss zudem das vordere Kennzeichen aus der Halterung. Die Polizei konnte die drei Jugendlichen noch in der Hasselstraße antreffen. Die Minderjährige gab an aggressiv zu werden sobald sie Alkohol trinke und dann "Bock" auf solche Taten zu haben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte bei der 17-Jährigen einen Wert von über 1,6 Promille an. Ihre Begleiter, eine 15-Jährige sowie ein 16-Jähriger, waren ebenfalls alkoholisiert. Sie hatten jeweils einen Atemalkoholwert von über 1 Promille. Die 17-Jährige erhielt eine Strafanzeige.

