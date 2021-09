Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Schwächeanfall führt zu Verkehrsunfall

29221 Celle (ots)

Am Dienstagmorgen kam es in der Mühlenstraße (B3) in Celle zu einem Verkehrsunfall, infolge dessen zwei Fahrzeuge beschädigt wurden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Um 06 Uhr befuhr eine 46-Jährige Frau aus dem Landkreis Celle mit einem Renault Twingo die Mühlenstraße in Fahrtrichtung Thaerplatz. In Höhe Amtsgericht wurde der 46-Jährigen Autofahrerin kurzzeitig schwindelig, wodurch diese nach rechts von der Fahrbahn abkam und einem am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Audi A4 auffuhr. Die 46-Jährige Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Dagegen blieb ein 25-Jähriger Insasse im Audi unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenssumme wird auf eine hohe vierstellige Summe geschätzt. Im Zuge der Unfallaufnahme kam es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell