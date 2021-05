Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Streitigkeiten

Soest (ots)

In der Zentralen Unterbringungseinrichtung an der Belgierstraße kam es am Donnerstag zu mehreren Polizeieinsätzen. Am Vormittag, um 11:15 Uhr, rückte die Polizei aufgrund einer zunächst ungeklärten Lage mit mehreren Streifenwagen an. Die Streitigkeit konnte schnell beigelegt werden. Ein 22-Jähriger wurde in Gewahrsam genommen. Am Abend wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Am Nachmittag, gegen 13:30 Uhr, musste die Polizei ein weiteres Mal zur Belgierstraße ausrücken. Die Beamten nahmen bei diesem Einsatz drei Personen im Alter von 19, 23 und 33 Jahren zur Beruhigung der Situation in Gewahrsam. Auch sie durften die Zellen gegen Abend wieder verlassen. Am späten Abend, gegen 23:20 Uhr, musste die Polizei erneut zur Belgierstraße fahren. Der 22-Jährige, der den Tag bereits in einer Zelle verbrachte, hatte in seinem Ärger über die Situation eine Tür beschädigt. Er wurde zur Verhinderung von Straftaten erneut in Gewahrsam genommen. (wo)

