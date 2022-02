Polizei Hagen

POL-HA: 66-jähriger Geisterfahrer auf der Saarlandstraße

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Montag, 07.02.2022, fuhr ein 34-Jähriger gegen 4:00 Uhr die Saarlandstraße in Richtung Hohenlimburg entlang. Dort kam ihm auf Höhe der Geschwindigkeitsüberwachungsanlage plötzlich ein Toyota auf derselben Fahrspur entgegen. Der 34-Jährige verlor beim Ausweichen beinahe die Kontrolle über das eigene Fahrzeug, konnte einen Unfall jedoch verhindern. Der Zeuge verließ die Saarlandstraße an der nächsten Ausfahrt und fuhr in Richtung Innenstadt zurück. Dabei rief er die Polizei. Auf der Eckeseyer Straße sah er den Toyota erneut. Der Fahrer bewegte das Fahrzeug in Schlangenlinien über eine rote Ampel. Kurz darauf konnte die Polizei den 66-Jährigen anhalten. Er hatte weder Alkohol, noch Drogen zu sich genommen und gab an, sich nicht vorstellen zu können, als Falschfahrer unterwegs gewesen zu sein. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und legten eine Anzeige vor. Die Geeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen wird nun ebenfalls geprüft. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell