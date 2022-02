Polizei Hagen

POL-HA: Räuberischer Diebstahl am Bahnhof - Mitarbeiterin verletzt

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Montag, 07.02.2022, bemerkte die Mitarbeiterin (51) einer Drogerie am Graf-von-Galen-Ring gegen 15:45 Uhr, über die Videoüberwachungsanlage einen Jugendlichen. Begleitet wurde er offenbar von vier Bekannten. Alle verhielten sich verdächtig. Nach kurzer Zeit bemerkte sie, wie der Jugendliche sich eine Dose Energydrink in die Jackentasche steckte und die Filiale verließ. Die 51-Jährige ging aus dem Büro und konnte die Gruppe vor dem Geschäft stellen, wo der Dieb das Getränk bereits verzehrte. Sie stellte ihn zur Rede. Zunächst wies er die Vorwürfe zurück. Als sie jedoch die Polizei verständigen wollte, warf der Dieb einen Aufsteller in Richtung der Mitarbeiterin. Dieser traf sie am Knie, woraufhin sie stürzte und sich leicht verletze. Der Dieb war zirka 1,60 m - 1,70 m groß, von osteuropäischem Erscheinungsbild mit schwarzen Haaren und zirka 14-15 Jahre alt. Er trug einen schwarzen Mundschutz, eine weiße Winterjacke, eine schwarze Hose und weiß-schwarze Schuhe. Die Gruppe floh in Richtung Hauptbahnhof. Hinweise zu den Tatverdächtigen werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell