POL-HA: Raubüberfall auf Lebensmittelmarkt - Mutmaßlicher Täter durch Kripo ermittelt

Hagen-Mitte (ots)

Am 14.01.2022 überfiel ein zunächst unbekannter Täter unter Vorhalt einer schwarzen Schusswaffe ein Lebensmittelgeschäft in der Leiblstraße (siehe OTS-Meldung vom 15.01.2021 - Raubüberfall auf Lebensmittelgeschäft - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5122049). Umfangreiche Ermittlungen des Kommissariats für Jugendkriminalität führten nun zu einem 20-jährigen Tatverdächtigen. Der Hagener steht im dringenden Tatverdacht am Tattag Bargeld und Zigaretten geraubt zu haben. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (sch)

