Polizei Hagen

POL-HA: Einbrecher steht neben Bett - 86-Jährige schläft weiter

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Am Samstag, 05.02.2022, wachte eine 86-Jährige in der Steubenstraße gegen 02:00 Uhr auf, als sie polternde Geräusche in ihrem Haus hörte. Kurz darauf stand ein Mann an ihrem Bett, der die Handytaschenlampe benutzte. Als er das Zimmer verließ, hörte sie anschließend, wie Schubläden und Schränke geöffnet wurden. Die 86-Jährige schlief jedoch wieder ein. Tatsächlich stellten die am nächsten Morgen hinzugerufenen Polizisten ein aufgehebeltes Kellerfenster fest. Auch die Terrassentür stand offen. Die Geldbörse der 86-Jährigen war verschwunden. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

