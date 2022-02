Polizei Hagen

POL-HA: Nach Sachbeschädigung und Randale in Gewahrsam genommen

Hagen-Altenhagen (ots)

In der Boeler Straße nahm die Polizei am Sonntag (06.02.2022) gegen 1 Uhr einen 34-Jährigen in Gewahrsam, der zunächst den Briefkasten eines Nachbarn beschädigte und dann in einem Hausflur randalierte. Als die Polizei eintraf, rannte der Mann in seine eigene Wohnung und setzte sein Verhalten dort fort. Auf mehrfaches Klopfen öffnete der Hagener den Beamten schlussendlich die Wohnungstür, ging jedoch bedrohlich auf sie zu und schrie aggressiv. Die Polizisten entschieden sich für eine Ingewahrsamnahme, um weiteren unmittelbar bevorstehenden Straftaten vorzubeugen. Trotz deeskalierender Kommunikation beruhigte sich der 34-Jährige jedoch lange Zeit nicht. Er lehnte einen Atemalkoholtest ab. Die Beamten fertigten Strafanzeigen gegen ihn. (arn)

