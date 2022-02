Polizei Hagen

POL-HA: 56-Jähriger nach Belästigung in Gewahrsam genommen - geladene Schreckschusswaffe aufgefunden

Hagen-Vorhalle (ots)

Polizeibeamte nahmen am Samstagabend (05.02.2022) in Vorhalle einen 56-jährigen Mann in Gewahrsam und fanden eine geladene PTB-Waffe bei ihm auf. Gegen 20.40 Uhr rief eine Frau die Polizei zur Vorhaller Straße, weil sie Probleme mit ihrem Ex-Freund hatte. Der 56-Jährige kam den Beamten vor dem Mehrfamilienhaus entgegen. Er zeigte sich von Beginn an verbal aggressiv und nahm seine Hände trotz mehrmaliger Aufforderung nicht aus den Jackentaschen. Der offensichtlich alkoholisierte Hagener ging wenig später auf die Beamten zu. Sie überwältigten den ihn und legten ihm Handschellen an, um einen Angriff zu verhindern. Die Beamten nahmen den 56-Jährigen wegen seines Verhaltens in Gewahrsam. Bei einer Durchsuchung fanden sie in einer mitgeführten Tragetasche einen geladenen Schreckschuss-Revolver auf. Es bestand der Verdacht, dass der Man nicht im Besitz eines Waffenscheins ist. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Die Kripo übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

