Polizei Hagen

POL-HA: Alarmanlage einer Tankstelle in Altenhagen schlägt Einbrecher in die Flucht

Hagen-Altenhagen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (06.02.2022) vertrieb die Alarmanlage einer Tankstelle in Altenhagen bislang unbekannte Einbrecher von dem Gelände. Zwischen 03.15 Uhr und 03.30 Uhr machten sich die Täter an einem Fenster der Tankstelle in der Straße Am Sportpark zu schaffen und hebelten dieses auf. Als sie das Fenster vollständig geöffnet hatten, löste der Alarm aus und automatisch schalteten sich sämtliche Lampen auf dem Gelände ein. Die Einbrecher erschraken sich dadurch offenbar so sehr, dass sie von einem Einsteigen in den Verkaufsraum absahen und flüchteten. Gemeinsam mit dem Tankstellenpächter sahen sich die Polizeibeamten die Videoaufzeichnungen an. Die Bilder ließen darauf schließen, dass die Täter über den großen Parkplatz am Ischeland geflüchtet sein müssen. Die Kriminalpolizei übernahm den Tatort sowie die weiteren Ermittlungen. Sollten Sie in dem Tatzeitraum verdächtige Feststellungen gemacht haben, dann melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

