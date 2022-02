POL-HA: Wildschwein im Wohnzimmer - Nein, es ist kein Scherz

Polizei Hagen

Hagen-Halden

Was eine Hagenerin in der Lennestraße erlebte, als sie am Freitag, 04.02.2022, gegen 13:20 Uhr, nach Hause kam, ist wirklich unglaublich. Als die 39-Jährige die Haustür im Erdgeschoss öffnete, stand drei Meter von ihr entfernt ein Wildschwein. Zum Glück mit dem Haupt von ihr abgewandt. Die Frau schloss schnell die Tür und rief die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung war rasch vor Ort. Zwischenzeitlich hatte die stattliche Bache die Einrichtung verwüstet und es sich anschließend auf dem Wohnzimmersofa bequem gemacht. Vermutlich gelangte das Tier über eine Terrassentür in das Erdgeschoss. Als diese zufiel, war es gefangen. Wildschweine können niedlich aussehen. Die imposanten Tiere können jedoch sehr gefährlich werden. Deswegen suchten die Polizisten gemeinsam mit dem Jagdausübungsberechtigten eine Möglichkeit, das zirka 60 kg schwere Tier ohne weiteren Stress in die Freiheit zu entlassen. Vorsichtig öffneten die Beamten die Haustür. Der Schwarzkittel fand seinen Weg unverletzt über einen Zaun zurück in die Natur. Wildschweine frischen für gewöhnlich im Frühjahr. In dieser Zeit schützen sie ihre Jungen vor Feinden. Nähern Sie sich Jungtieren nicht, sondern halten sie Abstand. Und falls eines in Ihrem Wohnzimmer auftaucht... dann rufen Sie die Polizei. (hir)

