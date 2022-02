Polizei Hagen

POL-HA: Jugendliche nach Parfüm-Diebstahl an ihre Erziehungsberechtigten übergeben

Hagen-Mitte (ots)

Der Ladendetektiv eines Drogeriemarktes in der Innenstadt beobachtete am Donnerstagnachmittag (03.02.2022) zwei Jugendliche bei dem Diebstahl einer Parfümflasche. Gegen 14.20 Uhr wurde der 42-Jährige auf die beiden 16-Jährigen aufmerksam. Sie hielten sich in der Parfümabteilung auf. Einer der Jugendlichen nahm eine Verpackung aus dem Regal, entfernte das Sicherungsetikett und steckte die Flasche im Wert von über 110 Euro in seinen Hosenbund. Der zweite Jugendliche stand daneben und beobachtete die Umgebung. Anschließend verließen sie zusammen den Verkaufsraum. Dabei sprach der Detektiv sie an und nahm sie mit in sein Büro. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Ladendiebstahls ein und übergaben die beiden 16-Jährigen an ihre Erziehungsberechtigten. (sen)

